Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира АТР в американском городе Сан-Диего штата Калифорния

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в американском городе Сан-Диего штата Калифорния. В полуфинале он проиграл британцу Кэмерону Норри со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В финале 26-летний Норри, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и болгарином Григором Димитровым. 23-летний Рублев занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.