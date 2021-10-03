В Бразилии прошли массовые акции против президента Жаира Болсонару. Тысячи человек вышли на улицы более 160 городов, чтобы выразить недовольство тем, как власти борются с пандемией коронавируса. На данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек. Участники несли в руках таблички с требованием отставки главы государства. Протесты были организованы оппозиционными партиями и профсоюзами ровно за год до очередных выборов. Рейтинг популярности Болсонару упал до рекордных значений. Согласно опросам, свыше 60% бразильцев негативно оценивают работу его правительства, хотя в январе 2019 года, когда он только вступил в должность, такого мнения придерживались 23% опрошенных.
2021-10-03T04:08:20+03:00
2021-10-03T04:08:20+03:00
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04:08, 03 октября 2021
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