В Бразилии прошли массовые акции против президента Жаира Болсонару. Тысячи человек вышли на улицы более 160 городов, чтобы выразить недовольство тем, как власти борются с пандемией коронавируса. На данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек. Участники несли в руках таблички с требованием отставки главы государства. Протесты были организованы оппозиционными партиями и профсоюзами ровно за год до очередных выборов. Рейтинг популярности Болсонару упал до рекордных значений. Согласно опросам, свыше 60% бразильцев негативно оценивают работу его правительства, хотя в январе 2019 года, когда он только вступил в должность, такого мнения придерживались 23% опрошенных.