Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил кибератаками враждебным странам. По его словам, некоторые иностранные государства ведут кибервойну против Соединенного Королевства каждый день. В соответствии с международным правом страна вправе защищать себя. Об этом министр сказал в интервью газете «Санди телеграф», комментируя создание Национальных кибернетических сил Великобритании. О новой структуре, которая объединит сотрудников различных британских спецслужб и министерства обороны, было объявлено в ноябре прошлого года. По информации издания, штаб-квартира NCF стоимостью 5 миллиардов фунтов разместится в местечке Самсбери в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Там будут работать тысячи хакеров и экспертов в информационно-технологической сфере.