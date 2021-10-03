Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил кибератаками враждебным странам. По его словам, некоторые иностранные государства ведут кибервойну против Соединенного Королевства каждый день. В соответствии с международным правом страна вправе защищать себя. Об этом министр сказал в интервью газете «Санди телеграф», комментируя создание Национальных кибернетических сил Великобритании. О новой структуре, которая объединит сотрудников различных британских спецслужб и министерства обороны, было объявлено в ноябре прошлого года. По информации издания, штаб-квартира NCF стоимостью 5 миллиардов фунтов разместится в местечке Самсбери в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Там будут работать тысячи хакеров и экспертов в информационно-технологической сфере.
2021-10-03T04:07:28+03:00
2021-10-03T04:07:28+03:00
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04:07, 03 октября 2021
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