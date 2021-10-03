Госдеп США столкнулся с нехваткой кадров из-за «Северного потока — 2». Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатов на посты, включая 59 возможных послов, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против российского газового проекта. Об этом пишет газета «Нью-Йорк таймс». Как отмечает издание со ссылкой на официальных лиц администрации Байдена, «ожесточенная борьба с сенатором от Техаса из-за российского газопровода вызвала кадровый кризис».

Республиканец злоупотребляет своим положением и ставит под угрозу национальную безопасность, убеждены демократы. Председатель сенатского комитета по международным делам демократ Роберт Менендес назвал ситуацию беспрецедентной.