Программа десятого тура Российской футбольной премьер-лиги завершится сегодня четырьмя матчами. Наибольшее внимание будет приковано к игре петербургского «Зенита» и «Сочи». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало в 16:30. После девяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Сочи» располагается на шестой позиции с 15 очками. В другом матче дня «Локомотив» на своем поле примет «Ростов». Игру, которая начнется в 7 вечера на «РЖД-Арене», смогут посетить не более 8 тысяч зрителей – это 30% от общей вместимости стадиона. Одновременно «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Ну а в первом матче дня «Уфа» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Начало в 14 часов.