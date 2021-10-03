Талибы создали на севере Афганистана батальон смертников для охраны границ. Он будет направлен в провинцию Бадахшан, граничащую с Китаем и Таджикистаном. Об этом заявил назначенный радикалами замгубернатора провинции мулла Нисар Ахмад Ахмади, чьи слова приводит местное агентство Хама Пресс. Как уточняется, боевики из батальона под названием «Лашкар-е Мансур» или «Ополчение Мансура» участвовали в терактах против вооруженных сил свергнутого правительства и международной коалиции во главе с Вашингтоном. Помимо этого батальона к северным афганским границам будут переброшены боевики из подразделения «Бадри-313», участвовавшие практически во всех ключевых наступательных операциях талибов в этом году.

«Талибан» – запрещенная в России террористическая группировка.