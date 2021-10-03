Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с цифровыми пропусками, которые получают вакцинированные и переболевшие коронавирусом. Злоумышленники убеждают в необходимости привязать так называемы QR-код к социальной или банковской карте. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Там подчеркнули, что цифровой-код является самостоятельным элементом. Для его получения и использования не требуется привязка к картам. «Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями», — отметили в ведомстве. В случае поступления подобных звонков ни в коем случае нельзя сообщать свои личные данные. Также рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы.