Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с цифровыми пропусками, которые получают вакцинированные и переболевшие коронавирусом. Злоумышленники убеждают в необходимости привязать так называемы QR-код к социальной или банковской карте. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Там подчеркнули, что цифровой-код является самостоятельным элементом. Для его получения и использования не требуется привязка к картам. «Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями», — отметили в ведомстве. В случае поступления подобных звонков ни в коем случае нельзя сообщать свои личные данные. Также рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы.
2021-10-03T03:06:55+03:00
2021-10-03T03:06:55+03:00
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03:06, 03 октября 2021
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