В России вступил в силу закон, ужесточающий правила деятельности НКО-иноагентов. Теперь они обязаны ежегодно отчитываться в Министерство юстиции о своей работе, доходах и расходах. Филиалы таких некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Помимо этого, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, которые они используют для проведения мероприятий. Соответствующие изменения были внесены в закон «О некоммерческих организациях».
2021-10-03T03:04:50+03:00
2021-10-03T03:04:50+03:00
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03:04, 03 октября 2021
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