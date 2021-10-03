В России вступил в силу закон, ужесточающий правила деятельности НКО-иноагентов. Теперь они обязаны ежегодно отчитываться в Министерство юстиции о своей работе, доходах и расходах. Филиалы таких некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Помимо этого, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, которые они используют для проведения мероприятий. Соответствующие изменения были внесены в закон «О некоммерческих организациях».