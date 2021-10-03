Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики. Он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента страны в будущем году, передает Al Jazeera. Президенты Филиппин ограничены одним шестилетним сроком. Оппоненты Дутерте ранее говорили, что поставят под сомнение законность выдвижения политика на должность вице-президента.
2021-10-03T02:08:36+03:00
2021-10-03T02:08:36+03:00
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02:08, 03 октября 2021
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