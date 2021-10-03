В Италии сегодня стартуют выборы в местные органы власти. Они продлятся два дня – сегодня и в понедельник. Голосование состоится почти в 1200 городах, в том числе в Риме, Милане, Неаполе, Турине и Болонье. В городах с населением менее 15 тысяч человек мэры будут избраны простым большинством голосов. В более крупных населенных пунктах, если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, предусмотрен второй тур, который состоится 17 и 18 октября. Изначально выборы должны были состояться весной, однако из-за пандемии их перенести.