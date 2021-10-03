Явка на выборы в органы местного самоуправления в Грузии, по информации ЦИК, составила 52%. Согласно данным трех экзитполов, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Как передавал телеканал Imedi, она набрала 47,6% голосов, а основанное экс-президентом страны Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» — 27%. На выборах мэра Тбилиси побеждает действующий градоначальник и бывший футболист Каха Каладзе. Он заручился поддержкой 51% избирателей. Другие экзитпол приводят иные цифры, но лидеры те же.

Перед выборами в страну решил вернуться после восьмилетнего отсутствия бывший президент Михаил Саакашвили. Однако в субботу его задержали. Ранее в отношении политика в Грузии завели четыре уголовных дела, по двум из них он приговорен к тюремным срокам. Теперь на него возбудили еще одно — о незаконном пересечении границы. Саакашвили находится в тюрьме города Рустави и объявил голодовку.