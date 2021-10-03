Актрису Лию Ахеджакову вызывали на беседу в Следственный из-за спектакля «Первый хлеб» театра «Современник». По ее словам, все это ее подкосило. Такое происходит впервые в ее жизни. «Те, кто создают травлю, спектакля не видели», сказала актриса газете «Комсомольская правда». Позже в разговоре с РИА Новости она пояснила, что следователь приходил еще месяц назад.

На спектакль «Первый хлеб» после премьеры в прошлом сезоне пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию организация «Офицеры России». Там заявили о наличии в постановке ненормативной лексики и «неприкрытой пропаганды однополой любви». В монологе главной героини, которую играет Ахеджакова, по мнению «Офицеров России», содержится оскорбление ветеранов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль. После этого театр изменил вызвавший недовольство монолог. Сегодня и завтра резонансный спектакль вновь покажут на сцене «Современника».