Европейскую часть России в ближайшие дни ожидают погодные аномалии из-за мощного антициклона. В северные регионы, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области,

Карелию придет теплая погода с температурой выше климатической нормы на 4 градуса, а в регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области — аномально холодная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Калининградской области прогнозируется до 21 градуса тепла, в Ленинградской — 12-13 градусов. А в Екатеринбурге, Челябинске и Кургане будут отрицательные температуры ночью и небольшие положительные — днем.