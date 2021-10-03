Мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 обыграл на своем поле «Барселону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем турнире. Клуб набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 17 очками занимает вторую строчку. В следующем туре «Барселона» 17 октября примет «Валенсию», а «Атлетико» в тот же день на выезде сыграет с «Гранадой».