Бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца в Черногории

Бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца после запроса о политическом убежище в Черногории. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат Марина Русакова. По ее словам, пока Черногория не приняла решения по заявлению бизнесмена. Накануне стало известно о задержании Исмаилова по делу об убийстве по предварительному сговору или найму владельцев подмосковного ТЦ «Строй-маркет» и компании «Люблино-Моторс» Владимира Савкина и Юрия Брылева. Их нашли в машине с простреленными головами на обочине Новорижского шоссе в 2016 году.