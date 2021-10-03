Бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца в Черногории

Бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца после запроса о политическом убежище в Черногории. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат Марина Русакова. По ее словам, пока Черногория не приняла решения по заявлению бизнесмена. Накануне стало известно о задержании Исмаилова по делу об убийстве по предварительному сговору или найму владельцев подмосковного ТЦ «Строй-маркет» и компании «Люблино-Моторс» Владимира Савкина и Юрия Брылева. Их нашли в машине с простреленными головами на обочине Новорижского шоссе в 2016 году.
2021-10-03T01:07:32+03:00
2021-10-03T01:07:32+03:00
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01:07, 03 октября 2021
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