Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Погибших нет, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД. Автобус, в котором находилось 30 человек, ехал по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавших госпитализировали, остальных разместили в пункте временного размещения в Доме культуры села Джонка.