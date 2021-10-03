Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Погибших нет, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД. Автобус, в котором находилось 30 человек, ехал по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавших госпитализировали, остальных разместили в пункте временного размещения в Доме культуры села Джонка.
2021-10-03T01:06:17+03:00
2021-10-03T01:06:17+03:00
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01:06, 03 октября 2021
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