Правящая партия «Грузинская мечта» по результатам экзитполов побеждает на муниципальных выборах в Грузии, набирая свыше 47% голосов. На втором месте с 27% оппозиционное «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. На третьем – партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию», которая заручилась поддержкой почти 7% избирателей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный лояльным к власти телеканалом «Имеди». Экзит-полл оппозиционной «Мтавари Архи» показывает меньшую разницу между двумя лидерами 38% и 33% соответственно, но расставляет партии в том же порядке. Первые официальные результаты ЦИК планирует огласить после трех часов ночи.

Если результаты подтвердятся, то это восьмые по счету выборы, на которых победила «Грузинская мечта» после прихода к власти в 2012 году.