Сборная России по футболу сегодня начнёт подготовку к следующим отборочным матча чемпионата мира

Сегодня днём пройдёт общекомандный сбор, а уже вечером спортсмены проведут первую тренировку. Итоговая заявка игроков на предстоящие встречи была обнародована несколькими днями ранее. В состав после трёхлетнего перерыва вернулся Денис Глушаков. Футбольные эксперты отмечают, что 34-летний полузащитник привнесёт в молодую команду опыт и даже может стать одним из её лидеров. Бывший капитан сборной Артём Дзюба в конечную заявку не попал.

В рамках этого квалификационного тура наши футболисты проведут 2 игры. В первом матче, который пройдёт в Казани, подопечные Валерия Карпина столкнутся со сборной Словакии, после чего вылетят на Балканы, где встретятся с командой Словении. Обе команды станут серьёзным испытанием для россиян: словаки отстают от нас всего на 4 очка, словенцы на 6.

Российская сборная занимает вторую строчку в своей группе, уступая только команде Хорватии по дополнительным показателям.