В столице Мексики сегодня пройдет демонстрация с требованием ужесточить законодательство в вопросах абортов

Консервативная часть общества, связанная с католической церковью, сообщила о намерении провести марш в Мехико после сентябрьского решения Верховного суда, который смягчил закон, предусматривающий ответственность за аборты. Раньше прерывание беременности на ранних сроках каралось заключением до трех лет.

Поводом для сегодняшнего марша послужили слова Папы Римского Франциска. Он убежден, что для истинного католика мысль об абортах является недопустимой. Понтифик сказал, что позиция Ватикана по этим вопросам остаётся твёрдой – это действие расценивается как убийство. При этом он призвал относиться с сочувствием к людям, которые поддерживают право женщин на прерывание беременности.

Активисты-консерваторы сегодня будут добиваться полной отмены всех послаблений закона. По их словам, только угроза попасть в тюрьму может заставить женщину задуматься.

По опросам, которые накануне проводились в Мексике, «за» право женщин на искусственное прерывание беременности выступает больше 70% населения.