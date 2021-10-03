Театр «Современник» несмотря на угрозы и жалобы вновь покажет нашумевший спектакль «Первый хлеб»

Скандалы вокруг пьесы, где главную роль исполняет народная артистка России Лия Ахеджакова, начались с премьерного показа. Как рассказала актриса в интервью газете «Комсомольская правда», около месяца назад из-за «Первого хлеба» ее вызывали в Следственный комитет. Сейчас же она боится выходить на сцену из-за того, что недоброжелатели обещают разбрызгать фекалии по залу во время постановки.

Кроме того, актер Семен Шомин, исполняющий вторую главную роль, на сбор труппы театра на открытии сезона пришел с разбитым лицом. Что именно с ним произошло, не уточняется, но на сегодняшнем показе эту роль исполнит автор пьесы Ринат Ташимов.

Во второй половине июля провластная организация «Офицеры России» пожаловались в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на постановку «Первый хлеб». Наибольшие претензии вызвал монолог Ахеджаковой, в котором присутствовал мат. «Офицеры» усмотрели в этом оскорбление чувств ветеранов.

В конце прошлого театрального сезона «Современник» внес изменения в монолог героини Лии Ахеджаковой. Позднее спектакль и вовсе пропал из афиши театра.