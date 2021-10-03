Закон, который ужесточает требования к некоммерческим организациям об иностранных агентах, сегодня вступает в силу

Он, в том числе, касается отчётов, которые должны предоставлять властям такие организации.

Закон расширяет перечень возможных иностранных источников финансирования при получении средств, из-за которых некоммерческую организацию могут признать иноагентом. Это могут сделать даже в случае получения денег от российских юридических лиц, за которыми стоят граждане других стран. Деньги, по мнению властей, всё равно приходят из-за рубежа, только по более сложным схемам. Помимо этого в законе появится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Им может стать информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, работа которых признана нежелательной в России. В законе понятие «иностранный агент» существует уже 9 лет. Признать им могут некоммерческую организацию, которая участвует в политической деятельности в России и финансируется иностранными организациями или гражданами. Всё это время инициативу властей массово критикуют.

Организации, признанные иноагентами и которые, по мнению властей, нарушают закон, штрафуют на крупные суммы. К примеру в пятницу правозащитный центр Мемориал* был оштрафован на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в запросе в МИД. Это, отметим, уже далеко не первый штраф.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом