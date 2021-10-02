Фильм «Веном 2» побил рекорд по кассовым сборам в России с начала пандемии коронавируса

Супергеройский блокбастер уже к вечеру субботы собрал в прокате больше 680 миллионов рублей, тогда как ранее удерживающая первенство «Дюна» за все выходные достигла отметки 530 миллионов. Данные Единой автоматизированный системы приводит сетевое издание DTF. В эти дни на фильм с участием Тома Харди приходится почти 85% сборов всех российских кинотеатров, тогда как «Дюне» достается только 10%.

Отмечается, что из-за нестандартной сеткой релизов, связанных с пандемией, сентябрь в целом может стать рекордным для российских кинотеатров. Обычно осенью не выпускают так много блокбастеров.