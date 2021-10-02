Пользователи криптовалютной биржи Coinbase стали жертвами мошенников

Злоумышленники смогли украсть деньги у более чем 6000 человек, сообщает агентство Рейтер. Они разослали так называемые фишинговые письма, обманным путем заполучив доступ к личным кабинетам людей в разных сервисах. Биржа подчеркнула, что ее собственные системы безопасности нарушены не были, но она предприняла меры для предотвращения подобных атак в будущем.