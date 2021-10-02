Пользователи криптовалютной биржи Coinbase стали жертвами мошенников

Злоумышленники смогли украсть деньги у более чем 6000 человек, сообщает агентство Рейтер. Они разослали так называемые фишинговые письма, обманным путем заполучив доступ к личным кабинетам людей в разных сервисах. Биржа подчеркнула, что ее собственные системы безопасности нарушены не были, но она предприняла меры для предотвращения подобных атак в будущем.
2021-10-02T23:02:03+03:00
2021-10-02T23:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 02 октября 2021
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