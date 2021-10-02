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23:01, 02 октября 2021

«Ленфильм» и Госфильмфонд будут делить поровну доходы от «золотой коллекции» киностудии

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова, называвшая соответствующее решение знаковым. «Ленфильм» с 2012 года вел работу по возвращению прав на коллекцию из более чем тысячи картин, снятых до 1992 года. Многие из них считаются классикой советского кинематографа. Министерство культуры через суд пыталось расторгнуть договор студии с частной компанией.
Год назад стало известно, что «Ленифльм» находится в кризисе. Сегодня руководство киностудии сообщило о погашении всех долов и одобрении программы развития до 2025 года


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