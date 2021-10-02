Bloomberg: Арест основателя Group-IB связан с проектами за рубежом

Источники агентства рассказали, что Илья Сачков сотрудничал с ФСБ, поскольку это обязательное условие для компании в сфере кибербезопасности. Однако его планы по переносу деятельности за рубеж вызвали подозрения у спецслужб. Bloomberg напоминает, что ранее Group-IB анонсировала планы по размещению акций на иностранной бирже. В 2019 году компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур.

На этой неделе суд арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Что ему вменяют официально не сообщается.

