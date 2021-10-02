Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о планах уйти из политики

Глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента в следующем году, сказав, что баллотироваться было бы нарушением конституции. Правящий страной 5 лет, Дутерте известен своими неоднозначными решениями и высказываниями. Президент поддерживает внесудебные расправы и призывает убивать всех причастных к наркотикам, утверждая, что самолично расправился с тремя наркодельцами. Филиппинский лидер неоднократно угрожал репрессиями своим оппонентам или тем, кого считал преступниками. По данным правозащитных организаций, за время правления Дутерте полицией или вооружёнными нападавшими были убиты несколько тысяч человек.

Уход президента из политики может быть связан с возможным выдвижением кандидатуры его дочери на следующих выборах главы государства. Сейчас 42-летняя Дутерте-Карпио занимает должность мэра одного из филиппинских городов. В случае её победы она получит возможность освободить отца от любого политического преследования.

Выборы президента Филиппин состоятся в мае следующего года.