В Грузии оппозиция и правящая партия заявляют о своей победе на муниципальных выборах

Радиостанция «Голос Америки», признанная в России иностранным агентом, предает, что оппозиционные каналы суммарно отдают победу оппонентам правящей партии, а экзит-пол проправительственного телеканала «Имеди» показывает, что лидирует именно «Грузинская мечта». На втором месте основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение».

Самому бывшему президенту, как сообщает телеканал, в ближайшее время должны предъявить обвинение в незаконном пересечении границы. Саакашвили, не появлявшийся в стране с 2013 года, вчера все же прилетел в Грузию и был задержан. Сейчас он находится в тюрьме. Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия назвал это преследование политическим.

Прокурор Арчил Ткешелашвили в свою очередь напомнил, что экс-глава государства – фигурант сразу нескольких уголовных дел.

Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме и сказал, что считает себя политзаключенным. Правящая партия обвиняет политика в попытке устроить переворот.