Редакция «Комсомольской правды» наняла двух адвокатов для вывезенного в Минск журналиста

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин сказал агентству РИА Новости, что Геннадий Можейко был задержан в Москве. Пока защитникам увидеться с ним не удалось.

Сунгоркин сказал, что задержание — это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку.

Можейко автор статьи, в которой приведены слова знакомой мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудника КГБ. Бывшая одноклассница охарактеризовала его положительно. Статью удалили спустя несколько минут после публикации, а сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» заблокировали.