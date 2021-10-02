Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира

Об этом сообщается на сайте национальной Федерации. В финале команда в составе Александры Гоячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Полины Шуваловой и Алины Кашлинской обыграла сборную Индии.

Россиянки побеждали индианок и на групповом этапе. Они также оказались сильнее сборных Франции, Азербайджана, Армении и Испании. В четвертьфинале российская сборная одолела США, а в полуфинале Украину.

