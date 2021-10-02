Z Архив новостей новости
5 1 6 1058
21:02, 02 октября 2021

В МГУ заверили, что не собираются отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову

Девочка учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает – приводит слова ректора Виктора Садовничего агентство ТАСС. Ранее отец Тепляковой, однако, жаловался, что преподаватели грозили отчислить ее за непосещаемость и отказывали в досрочном окончании вуза.
Москвичка получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Она подала документы в МГУ, но не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец сказал, что готов оплатить обучение дочери.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 70 6 5333 28.09
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 108 6 13803 10:43
Блоги

Владимир Токарев консультант по управлению, директор

Покритикуем КПРФ Главная теория КПРФ, из которой вытекают все ее программы, — это теория эксплуатация капиталом рабочих, то есть глубоко ошибочная теория прибавочной стоимости Маркса…

5 63 6 8367 26.09
Новости

«Комсомольская правда» сообщила подробности задержания в Москве своего белорусского корреспондента Геннадия Можейко До этого он выпустил материал о жителе Минска, который как утверждают власти, застрелил белорусского силовика и был убит ответным огнём…

5 37 6 5077
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 61 6 8602 29.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 62 6 11210 25.09
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 139 6 20958 01.10
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вызов Плевок нам в лицо должен быть публичным и смачным, и вызов на допрос Лии Ахеджаковой как нельзя более соответствует этой новой государственной задаче, не правда ли?..

5 92 6 14574 17:21
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21333 29.09
Новости

Актрису Лию Ахеджакову вызывали на допрос в Следственный Комитет Это связано со спектаклем «Первый хлеб», на который жаловалась организация «Офицеры России»...

5 61 6 10494
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 99 6 17258 01.10
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 188 6 34384 28.09
Блоги

+ Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Смотреть…

5 36 6 6498 12:42
Новости

Лукашенко не исключил, что может остаться на своем посту до конца жизни Лукашенко правит в Белоруссии уже больше четверти века…

5 30 6 5427
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 162 6 31172 01.10
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 94 6 19583 27.09

Популярное за неделю

Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал «остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности» Происходящее после выборов в Госдуму он назвал «политическим беспределом»...

5 53 6 39159
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 35 6 78253 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 70 6 5235 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 135 6 146599 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 40 6 50153 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9277215
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5043367

Сегодня в эфире