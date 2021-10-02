В МГУ заверили, что не собираются отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову

Девочка учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает – приводит слова ректора Виктора Садовничего агентство ТАСС. Ранее отец Тепляковой, однако, жаловался, что преподаватели грозили отчислить ее за непосещаемость и отказывали в досрочном окончании вуза.

Москвичка получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Она подала документы в МГУ, но не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец сказал, что готов оплатить обучение дочери.