Между Косово и Сербией возобновилось прерванное на две недели автомобильное движение

Агентство Рейтер передает, что пропускные пункты в ближайшее время будут охранять бойцы международных сил под руководством НАТО. Это предусмотрено соглашением о деэскалации.

Обстановка на границе накалилась 20 сентября после того, как власти Косово перестали признавать сербские автомобильные номера. Сербы в ответ заблокировали пограничные переходы. В приграничные районы был введен косовский спецназ.



