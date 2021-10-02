На «Аллее славы» в Голливуде появится именная звезда Дэниела Крейга

В организации, ответственной за размещение этих знаков признания знаменитостей, назвали британца «культурным идолом, таким же как и Джемс Бонд, человек, которого он воплотил в пяти фильмах об агенте 007». Об этом сообщает агентство ТАСС. Отмечается, что звезда Крейга станет 2704-1 по счету и расположится у дома с номером 7 007. Церемония открытия намечена на 6 октября.

Ранее Военно-морской флот Великобритании присвоил актеру звание почетного коммандера, чтобы он соответствовал чину своего персонажа, которого воплощает на экранах уже 15 лет.