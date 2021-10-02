В Мали миротворец погиб, подорвавшись на самодельной бомбе

Еще три человека получили серьезные ранения, сказал спецпредставитель генсека ООН в африканской республике Эль-Гасим Ване. По его словам, ЧП произошло у границы Алжира. О национальности погибшего ничего не говорится.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали учреждена в 2013 году. Сейчас в ее составе 15 тысяч военнослужащих. Задача миротворцев – помогать местным властям в укреплении безопасности на территории страны.

