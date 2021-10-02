Белоруссия обвинила американский телеканал CNN в цензуре

В МИД республики отметили, что журналисты обещали показать интервью с Александром Лукашенко, что называется, «без купюр». Ранее CNN выпустил в эфир небольшие фрагменты из часовой беседы с белорусским правителем. Полная версия была опубликована на сайте телеканала позже.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз сказал, что запросы на интервью с Лукашенко регулярно поступают из разных страны и сейчас встречи с ним ждут представители десятка СМИ.