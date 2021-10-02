Россия надеется на завершение процесса сертификации вакцины «Спутник» в Европе и ВОЗ

В МИД рассчитывают, что в этом вопросе не возобладает политика, сообщает агентство ТАСС. Сегодня в Минздраве заявили, что все барьеры для регистрации препарата сняты, остались лишь административные процедуры.

В середине сентября Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины, мотивируя это нарушениями на одном из заводов, занятых в производстве.

Ранее США опубликовали правила, согласно которым в страну можно въезжать лишь иностранцам, сделавшим прививку вакциной, одобренной ВОЗ или американским регулятором.