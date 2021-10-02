Талибы отправили к северо-восточной границе Афганистана батальон смертников

Власти провинции Бадахшан рассказали, что бойцы расположатся у границ Китая, Таджикистана и Пакистана. По словам заместителя губернатора провинции, слова которого приводит издание Khaama Press, батальон, получивший название «Армия Мансура», будет использоваться для атак на силы безопасности предыдущего афганского правительства. Без этих людей, подчеркнули власти, «не было бы возможно поражение США».

Талибан – признанная террористической и запрещенная в России организация, — с захватом Кабула в середине августа установила свою власть в стране.