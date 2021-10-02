Российский бизнесмен Тельман Исмаилов арестован на 2 месяца черногорским судом

Бывший хозяин Черкизовского рынка будет находиться в местном СИЗО до вердикта о его возможной экстрадиции в Россию. Предприниматель был задержан накануне в столице государства Подгорице после того, как запросил политическое убежище в Черногории, вопрос о котором суд рассмотрит в отдельном заседании. Адвокат Исмаилова Марина Русакова уже обжаловала его арест и запросила освобождение бизнесмена под залог.

Россией Исмаилов был объявлен в международный розыск. Власти обвиняют предпринимателя в организации двойного убийства, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо. Вместе с бизнесменом в розыск объявлен и его брат Вагиф. Сам миллиардер все обвинения отрицает, называя их примером политических гонений.

В России Исмаилову грозит внушительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.