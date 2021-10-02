Правящая партия лидирует в Грузии на выборах в органы местного самоуправления

Об этом свидетельствуют первые экзит-полы. По данным телеканала Imedi, «грузинская мечта» набирает более 47% голосов, на втором месте – основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» с 27%.

Самому бывшему президенту, как сообщает телеканал, в ближайшее время должны предъявить обвинение в незаконном пересечении границы. Саакашвили, не появлявшийся в стране с 2013 года, вчера все же прилетел в Грузию и был задержан. Сейчас он находится в тюрьме. Экс-глава государства – фигурант сразу нескольких уголовных дел.

