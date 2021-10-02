В Париже стартовала очередная акция против санитарных пропусков

Жители французской столицы выходят на улицы уже двенадцатую субботу подряд. Пока сохраняется спокойная обстановка – передает корреспондент агентства РИА Новости.

Так называемые санитарные пропуска действуют в стране вот уже почти два месяца. Они нужны для посещения ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездках на самолетах и поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, наличие отрицательного теста или подтверждения перенесенного заболевания.

