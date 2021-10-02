В центре Москвы полиция задержала девять участников пикетов

Они вышли на Пушкинскую площадь с плакатами против политических репрессий и итогов выборов. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом). Что вменяют задержанным пока неясно.

Ранее акцию намеревался провести столичной горком КПРФ, однако позже от этих планов отказались. Заведующий протестной работой Павел Иванов объяснил это прессингом со стороны силовиков и снижением интереса к акции у москвичей. В свою очередь депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева рассказала телеканалу «Дождь» (признан российскими властями иноагентом), что за последнюю неделю гонениям подверглось более 100 представителей партии.

