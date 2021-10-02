Улетевшая в Армению правозащитница Валентина Чупик намерена восстановить свой статус беженца в России

Об этом газете РБК рассказала сама глава организации «Тонг Жахони», помогающей мигрантам. Она назвала обвинения в предоставлении ложных сведений клеветой, подчеркнув, что в течение 11 лет каждый год проходила проверку. Настоящей причиной преследования она называла критику коррупции в МВД.

Чупик задержали в аэропорту Шереметьево в конце сентября. Она получила уведомление о лишении статуса беженца и запрете на въезд в Россию на 30 лет. ЕСПЧ потребовал не депортировать правозащитницу на родину в Узбекистан, где ее жизни могла грозить опасность. Сегодня ей ужалось улететь в Ереван.