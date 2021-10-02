Полиция начала проверку по факту драки на железнодорожной платформе в Подмосковье

По данным МВД, у потерпевшего – он был нетрезв – произошел конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, после чего они его избили. ЧП произошло на станции «Поварово». Мужчину доставили в больницу.

Между тем сетевое издание «Ридовка» утверждает, что нападавших было не двое, а четверо и, что местные жители подозревают в этом мигрантов, проживающий в общежитии неподалеку.