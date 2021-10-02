Власти Оренбургской области назначили вознаграждение за информацию об убийце трех студенток в городе Гай

1 миллион рублей уже выделен из резервного фонда области, сообщили в пресс-службе главы региона. Деньги получит тот, кто сможет предоставить любую информацию о личности преступника, которая поможет установить причастного к убийству трех студенток в Гае. Губернатор Денис Паслер считает, что сейчас общество должно объединиться, чтоб помочь силовикам и следствию, поскольку преступление – страшное и циничное.

В конце сентября в одном из жилых домов города загорелась квартира. Когда спасателям удалось ликвидировать возгорание, они обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти. Тело третьей нашли во дворе дома. Погибшими оказались студентки местного медицинского колледжа 17,18 и 19 лет. Родом они из Башкирии. По версии местных СМИ, на девушек напали, когда те спали. Одна из них могла проснуться и выбежать на улицу, преступник догнал ее и также убил.

В рамках следствия уже допрошены свыше 100 свидетелей, назначено более 10 различных экспертиз.