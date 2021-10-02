ВТБ устранил сбой, на который жаловались пользователи банка

Причины произошедшего пока не объяснили.

Все системы работают штатно, краткосрочные проблемы при проведении онлайн платежей устранены. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе банка.

Ранее пользователи ВТБ в социальных сетях писали, что при попытке расплатиться картами в магазинах на гаджетах появлялась надпись «нет связи с банком». Также люди сообщали, что не могли совершать операции в банкоматах или переводить себе деньги на счёт.

В чем именно была проблема — в пресс-службе не уточнили. Однако, вчера утром представитель ВТБ рассказывал агентству РБК о том, что банк в последнее время подвергается большому количеству DDoS-атак. По этим данным, только в сентябре их было около восьмидесяти, что больше, чем зафиксировали с начала года. Одна из них, как отметил источник, была рекордной по мощности. Злоумышленники пытаются вывести из строя сайт ВТБ, онлайн-банк и сервис защиты интернет-платежей.

В сентябре о серии мощных DDoS-атак рассказали и в «Яндексе». Её специалисты утверждали, что обрушить сервисы неизвестные пытались через новую компьютерную сеть, которую в компании назвали Mēris.