В Москве полиция задержала активистов, которые устроили стихийную акцию протеста на Пушкинской площади

Девять человек стояли с плакатами, на которых были написаны требования об отмене результатов электронного голосования, а также об освобождении Алексея Навального и всех политических заключенных. Об этом сообщает правозащитная организация ОВД-инфо. Пикетчиков задержали и отправили в полицейские участки. Что им вменяют, пока неизвестно.

В интернете появилось видео с протестной акции, на кадрах которого видно, что на площади находилось несколько десятков человек. При этом, как сообщают очевидцы, организаторов у этой акции не было.

Ранее представители КПРФ обещали регулярно устраивать встречи с избирателями на Пушкинской площади. Несогласованные митинги проходили каждую субботу несколько недель подряд. Коммунисты накануне отменили сегодняшнюю встречу, сославшись на давление со стороны силовиков и снижение протестной активности москвичей. В КПРФ рассказали, что за последнюю неделю различным репрессиям и гонениям подверглось более 100 партийцев.

В правозащитной организации ОВД-инфо, признанной в России иностранным агентом, сообщили, что уже направили адвокатов ко всем задержанным.