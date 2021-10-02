На сайте Московского драматического театра имени Пушкина говорится, что тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, но он «тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра».
Дубовский родился в 1957 году в Петропавловске-Камчатском. В 1980 он окончил ГИТИС, а позже играл в Центральном академическом театре Советской Армии. Дубовский играл не только на сцене, но и в кино. Он стал популярен после ролей Джузеппе Страдивари и лорда Джулиана Уэйда в сериале «Визит к минотавру» и фильме «Одиссея капитана Блада».
Умер актер Андрей Дубовский
На сайте Московского драматического театра имени Пушкина говорится, что тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, но он «тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра».