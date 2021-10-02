«Ленфильм» погасил долги и одобрил программу развития до 2025 года

Как сказал председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук, «по большому счету, все проблемы с «Ленфильмом» закрыты» — его цитирует агентство ТАСС.

В 2013 году компания заключила кредитное соглашение с ВТБ на сумму более полутора миллиардов рублей. Спустя семь лет временная глава киностудии Инесса Юрченко говорила, что «Ленфильм» должен около 700 миллионов рублей по процентам, а также имеет задолженности перед налоговой, Госфильмофондом и управляющей компанией. После этого правительство включило студию в реестр системообразующих предприятий.

