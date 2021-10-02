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18:32, 02 октября 2021

Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка

О проблемах свидетельствуют данные профильного портала Downdetector. В Твиттере появились сообщения о невозможности расплатиться в магазине, воспользоваться банкоматом или перевести деньги на карту. В ответ на жалобы в аккаунте ВТБ в социальной сети подтвердили, что «возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях». В банке заверили пообещали в ближайшее время все починить, а также принесли извинения за неудобства.
Четверть часа назад в ВТБ сообщили агентству РИА Новости, что устранили сбой.



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