Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка

О проблемах свидетельствуют данные профильного портала Downdetector. В Твиттере появились сообщения о невозможности расплатиться в магазине, воспользоваться банкоматом или перевести деньги на карту. В ответ на жалобы в аккаунте ВТБ в социальной сети подтвердили, что «возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях». В банке заверили пообещали в ближайшее время все починить, а также принесли извинения за неудобства.

Четверть часа назад в ВТБ сообщили агентству РИА Новости, что устранили сбой.