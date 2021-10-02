Бизнесмен Тельман Исмаилов попросил политического убежища в Черногории

Об этом местному порталу VIjesti рассказал адвокат задержанного и арестованного в стране экс-владельца Черкизовского рынка Милош Вуксанович.

О задержании предпринимателя в Подгорице по выданному Россией ордеру стало известно накануне. Его подозревают в причастности к организации убийства двух человек. Обвинения были предъявлены еще четыре года назад. Тогда были застрелены бизнесмены Владимир Савкин и Юрий Брилев. Исмаилов покинул Россию, его арестовали заочно.

