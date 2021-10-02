В СПЧ призвали Белоруссию освободить задержанного журналиста Геннадия Можейко

Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале Совета по правам человека. Отмечается, что после блокировки сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» действия силовиков выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории Союзного государства. В СПЧ подчеркнули, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследования.

Сегодня о задержании Можейко сообщили правозащитники.

Перед этим он опубликовал фрагмент беседы с одноклассницей минчанина, которого считают причастным к убийству сотрудника КГБ.